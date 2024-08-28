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Двое приятелей сорвались с 30-метрового обрыва на смотровой площадке в Красноярском крае

В Красноярском крае двое мужчин сорвались со смотровой площадки

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КГКУ «Спасатель»/VK

В Курагинском районе Красноярского края двое приятелей сорвались с обрыва на смотровой площадке, упали в расщелину и просидели там всю ночь. Об этом сообщает краевое государственное учреждение «Спасатель».

Инцидент произошел в районе поселка Усть-Каспа, две мужчин находились на смотровой площадке, один из приятелей подошел слишком близко краю и упал с обрыва, друг пошел искать пропавшего и тоже упал вниз с 30-метровой высоты. Мужчины приземлились в расщелину и были вынуждены провести в ней всю ночь.

Утром пустую машину россиян заметил местный житель, он нашел пострадавших и вызвал экстренные службы. Спасатели оказали мужчинам первую помощь и через реку Кизир на носилках транспортировали пострадавших в деревню Усть-Каспа, где передали медикам. Предварительно, один из туристов сломал бедро и голень, второй смог передвигаться самостоятельно.

До этого сообщалось, что в Адыгее турист упал в трещину ледника при спуске с горы на высоте в 2,5 тысячи метров. Мужчина получил серьезные травмы, в связи с этим пешая эвакуация оказалась слишком опасной. Сотрудники экстренных служб на ведомственном вертолете Ка-32 подняли пострадавшего туриста на борт. Позже его передали врачам в Сочи.

Ранее в Челябинской области турист сорвался с 30-метровой скалы, упал в озеро и выжил.

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