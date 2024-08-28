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Экс-сотрудника колонии в Рязанской области будут судить из-за побега двух заключенных

СК направил в суд дело о прошлогоднем побеге заключенных из колонии под Рязанью

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Depositphotos

Следственный комитет Рязанской области направил в суд материалы дела, возбужденного в отношении бывшего начальника исправительного центра при колонии № 7, которого подозревают в превышении полномочий. Подробности опубликованы на сайте СК.

Предполагается, что в июле 2023 года мужчина незаконно поручил подчиненному перевести двух заключенных из помещения для нарушителей в общежитие, чтобы в будущем привлечь мужчин к ремонту теплотрассы котельной, не относящейся к колонии.

Когда работы начались, осужденные сбежали. Одного из них спустя месяц задержали в Калужской области, а другой был пойман в Москве в октябре 2023 года.

Отмечается, что расследование дела завершено, и правоохранители собрали необходимую доказательную базу.

До этого сообщалось об инциденте в колонии в Волгоградской области, где заключенные взяли в заложники сотрудников ФСИН. Четверым работникам исправительного учреждения нанесли колото-резаные раны, их госпитализировали в центральную районную больницу. Как радикалам удалось получить запрещенные предметы и чего они пытались добиться — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что осужденный за пожар в клубе «Полигон» в Костроме подписал контракт с Минобороны.

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