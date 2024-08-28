Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Повышение заболеваемости лихорадкой Западного Нила в России оценили в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор оценил повышение заболеваемости лихорадкой Западного Нила в РФ

close
100%
Pixabay

Роспотребнадзор назвал незначительным повышение заболеваемости лихорадкой Западного Нила в России. Об этом со ссылкой на надзорную службу сообщает РИА Новости.

На территории России в текущем году наблюдается превышение среднемноголетнего уровня заболеваемости инфекционным заболеванием, отметили в Роспотребнадзоре. Однако оно является незначительным.

Заболевание зарегистрировали в 22 регионах РФ. В надзорной службе указали, что в большинстве из них фиксируются лишь единичные случаи.

До этого в Волгограде четыре человека с лихорадкой Западного Нила попали в больницу. Заболевшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

Кроме того, в Татарстане с конца июля инфекцию подхватили 59 человек. По состоянию на 27 августа в республиканской больнице с этим диагнозом проходили лечение 13 пациентов.

Ранее в Армении выявили 20 случаев заражения лихорадкой Западного Нила.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами