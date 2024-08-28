Повышение заболеваемости лихорадкой Западного Нила в России оценили в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор назвал незначительным повышение заболеваемости лихорадкой Западного Нила в России. Об этом со ссылкой на надзорную службу сообщает РИА Новости.

На территории России в текущем году наблюдается превышение среднемноголетнего уровня заболеваемости инфекционным заболеванием, отметили в Роспотребнадзоре. Однако оно является незначительным.

Заболевание зарегистрировали в 22 регионах РФ. В надзорной службе указали, что в большинстве из них фиксируются лишь единичные случаи.

До этого в Волгограде четыре человека с лихорадкой Западного Нила попали в больницу. Заболевшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

Кроме того, в Татарстане с конца июля инфекцию подхватили 59 человек. По состоянию на 27 августа в республиканской больнице с этим диагнозом проходили лечение 13 пациентов.

Ранее в Армении выявили 20 случаев заражения лихорадкой Западного Нила.