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Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняли

Росавиация: в аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на работу

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Shutterstock/Almaz Mustafin

Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняли спустя несколько часов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

Он пояснил, что ограничения сняли в 12:30 мск. До этого на запасные аэродромы перенаправляли десять воздушных судов: восемь, летевших в Казань, и два — в Нижнекамск.

По словам Кореняко, меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов – это безусловный приоритет», — заключил он.

До этого в аэропортах Казани и Нижнекамска действовал план «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА. По данным журналистов, в Казани задерживали не менее 20 рейсов. Кроме этого появлялась информация, что сотрудников нескольких казанских предприятий эвакуировали.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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