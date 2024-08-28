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В Ленобласти подросток надругался над девочкой в подъезде дома

«Фонтанка»: в Ленобласти 12-летнего подростка обвинили в изнасиловании девочки

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Shutterstock/evgeniykleymenov

Во Всеволожском районе Ленобласти устанавливаются обстоятельства преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, над девочкой мог надругаться 12-летний подросток. Об этом сообщает «Фонтанка».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница Мурино, женщина сообщила, что 12-летний подросток надругался над ее 10-летней дочерью в подъезде жилого дома.

По словам матери, дочь весь день находилась дома под присмотром бабушки, а вечером ушла гулять во двор. Вечером она позвонила матери и сообщила, что ее домогался подросток, мать нашла заплаканную дочь на улице.

Девочка рассказала ей, что познакомилась с мальчиком во дворе, после этого они зашли в один из подъездов, и подросток якобы совершил с ней половой акт. 12-летнего уроженца Таджикистана, подозреваемого в совершении преступления, доставили в отдел полиции. Стражи порядка устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее москвич изнасиловал 12-летнего ребенка в парке и получил 23 года колонии.

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