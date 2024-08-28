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В Кремле оценили визит главы МАГАТЭ на Курскую АЭС

Песков заявил, что виновник атак на Курскую АЭС очевиден

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Илья Питалев/РИА Новости

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси видел результаты ударов украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Курской АЭС. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга.

«Гросси видел результаты ударов БПЛА по станции, оценил угрозу этих ударов и потенциальную угрозу, которая продолжается», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Песков добавил, что оценка тем контактам, которая у Гросси состоялась, была дана руководителем Госкорпорации «Росатом».

Представитель Кремля отметил, что МАГАТЭ ссылается на отсутствие полномочий обвинять виновных в ударах по Курской АЭС, однако в сложившейся ситуации очевидно, кто виновник произошедшего и «лишних вопросов не возникает». Песков подчеркнул, что вина украинской стороны в нагнетании ядерной опасности более чем очевидна.

До этого Гросси заявил, что Курская атомная станция не должна становиться объектом военных действий. По словам главы МАГАТЭ, в случае внешнего воздействия на Курскую атомную электростанцию последствия могут быть самыми серьезными.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что гонка за обладание ядерным оружием достигла апогея.

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