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В Тюмени нашли 17-летнюю девушку, которая сбежала из Владивостока к подруге по переписке

Полиция нашла в Тюмени пропавшую во Владивостоке 17-летнюю девушку

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Depositphotos

В Тюменской области полицейские нашли сбежавшую из дома 17-летнюю жительницу Владивостока. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Приморского края.

В полицию Уссурийска обратилась жительница поселка Тихий, женщина сообщила, что ее 17-летняя дочь уехала в гости к родственникам во Владивосток и домой не вернулась. Мать приехала к родственникам, но девочку там не обнаружила.

Выяснилось, что несовершеннолетняя познакомилась в сети со сверстницей из Тюмени и уехала к ней жить. Оперативники установили авиарейс маршрутом «Владивосток — Екатеринбург — Тюмень», которым несовершеннолетняя прибыла в Тюмень. Затем по информационно-справочным учетам и базам данных полицейские установили местонахождение девушки.

Путешественницу нашли и до приезда матери передали инспекторам по делам несовершеннолетних.

До этого сообщалось, что в Ростовской области в поезде нашли уральского подростка, сбежавшего из дома. 15-летний школьник из Свердловской области поехал на море. В качестве транспорта молодой человек выбрал поезд. Ему удалось сесть в состав, следующий из Екатеринбурга в Краснодарский край. На станции «Шахтная» в ходе патрулирования вагонов поезда сотрудники полиции обнаружили беглеца. Противоправных действий в отношении несовершеннолетнего совершено не было.

Ранее в Якутии трое приемных детей сбежали из дома родителей ночью.

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