В Петербурге мужчине, который сжег свой автомобиль, грозит уголовное наказание

Житель Санкт-Петербурга спалил автомобиль после семейной ссоры, сообщает «Фонтанка».

Два дня назад Citroen C4, припаркованный около дома на улице Крупской, загорелся в одиннадцатом часу вечера. На место прибыли пожарные, охваченное огнем транспортное средство тушили 10 человек.

Полицейские установили, что причиной пожара стал поджог, в результате которого машина полностью выгорела. Подозреваемым оказался 43-летний автовладелец. Местный житель, по его признанию, поссорился с женой, был рассержен и решил отыграться на собственном автомобиле.

На поджигателя уже составили протокол за мелкое хулиганство, ему также грозит уголовное разбирательство.

19 августа пенсионерка из Красноярска подожгла автомобиль соседей, устав от шума в их квартире.

Ранее в Волгограде мужчина сжег машину, потому что она слишком долго стояла на одном месте.