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В Японии из-за тайфуна должны эвакуироваться сотни тысяч тысяч человек

NHK: на японском Кюсю из-за тайфуна должны эвакуироваться 845 тыс человек

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NASA

Власти японского острова Кюсю вынесли предписание об эвакуации в связи с приближением мощного тайфуна «Шань-шань» для почти 845 тысяч человек. Об этом сообщает телеканал NHK.

По данным журналистов, предписание об эвакуации получили около 158 тысяч человек в городе Мияконодзё в префектуре Миядзаки, еще около 400 тысяч человек в городе Миядзаки одноименной префектуры и порядка 231 тысячи человек в городе Кагосима одноименной префектуры.

Кроме этого, было вынесено предписание об эвакуации пожилых и людей с ограниченными возможностями города Таканабэ в префектуре Миядзаки, города Цукуми в префектуре Оита и города Кохоку в префектуре Сага.

Согласно последним данным, давление в центре тайфуна «Шань-шань» составляет 935 гектопаскалей, и оно продолжает снижаться, а скорость ветра составляет 50-70 метров в секунду. Тайфун направляется на север. Если направление не изменится, то к четвергу тайфун выйдет к юго-западному побережью острова Кюсю.

Накануне в Японии отменили более 230 рейсов из-за приближения тайфуна «Шань-шань».

Ранее в Японии закрыли аэропорт из-за пропажи ножниц.

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