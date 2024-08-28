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Крыша нефтяного университета вспыхнула в Стерлитамаке

В Стерлитамаке вспыхнула крыша здания университета

В Стерлитамаке произошел пожар в здании университета. Об этом сообщает Telegram-канал «Короче, Стерлитамак».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в районе проспекта Ленина. Предварительно, загорелась крыша здания Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ). На кадрах с места происшествия виден столб черного дыма, поднимающегося в небо.

По словам очевидцев, на место прибыли четыре пожарные машины, передает Telegram-канал. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

До этого в Иркутской области россиянин устроил пожар в автосалоне и сжег машины на 6 млн рублей. Действия злоумышленника попали на записи камер видеонаблюдения. В течение суток полицейским удалось задержать 38-летнего подозреваемого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Свободном ребенок спас свою семью из горящего дома.

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