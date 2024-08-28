Возвращавшегося с СВО бойца убили в родном регионе

В Чите 22-летнего мужчину убили около сауны после ссоры с компанией отдыхающих. Молодой человек возвращался с СВО в родное село к жене и восьмимесячной дочери. Об этом изданию Chita.ru рассказала вдова бойца.

«Мы живем в селе Тунгокочен Тунгокоченского района. Виктор возвращался домой с СВО, где пробыл почти год. Последний раз мы виделись в ноябре 2023-го», — поделилась женщина, отметив, что ее супруг так и не успел познакомиться с дочерью.

Инцидент, в результате которого мужчина погиб, произошел 17 августа в Чите у дома 69 по Амурской улице. Несколько человек с ножами напали на двоих мужчин. В результате 22-летний потерпевший скончался на месте, а его 30-летнего друга доставили в реанимацию.

Через несколько часов после ЧП правоохранители задержали подозреваемых в нападении: ими оказались жители Бурятии 1988 и 1977 годов рождения. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «убийство, совершенное группой лиц».

«В ходе допросов обвиняемые полностью признали вину в инкриминируемом деянии. По ходатайству следователей судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в пресс-службе краевого Следственного комитета.

Ранее в смерти бойца СВО в полиции Махачкалы нашли виновного.