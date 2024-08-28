Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Возвращавшегося с СВО бойца убили в родном регионе

В Забайкалье убили бойца СВО, который возвращался к жене и 8-месячной дочери

close
100%
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Чите 22-летнего мужчину убили около сауны после ссоры с компанией отдыхающих. Молодой человек возвращался с СВО в родное село к жене и восьмимесячной дочери. Об этом изданию Chita.ru рассказала вдова бойца.

«Мы живем в селе Тунгокочен Тунгокоченского района. Виктор возвращался домой с СВО, где пробыл почти год. Последний раз мы виделись в ноябре 2023-го», — поделилась женщина, отметив, что ее супруг так и не успел познакомиться с дочерью.

Инцидент, в результате которого мужчина погиб, произошел 17 августа в Чите у дома 69 по Амурской улице. Несколько человек с ножами напали на двоих мужчин. В результате 22-летний потерпевший скончался на месте, а его 30-летнего друга доставили в реанимацию.

Через несколько часов после ЧП правоохранители задержали подозреваемых в нападении: ими оказались жители Бурятии 1988 и 1977 годов рождения. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «убийство, совершенное группой лиц».

«В ходе допросов обвиняемые полностью признали вину в инкриминируемом деянии. По ходатайству следователей судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в пресс-службе краевого Следственного комитета.

Ранее в смерти бойца СВО в полиции Махачкалы нашли виновного.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами