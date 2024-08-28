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Троих подозреваемых в подготовке терактов россиян отправили в СИЗО

В Ингушетии подозреваемых в подготовке терактов россиян отправили в СИЗО

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Depositphotos

В Республике Ингушетия суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для трех граждан России, которые подозреваются в подготовке серии терактов. Об этом сообщается в Telegram-канале республиканского управления следственного комитета России (СКР).

Подозреваемым вменяется участие в деятельности террористической организации и незаконное приобретение взрывчатых веществ. Следователи провели допросы подозреваемых, назначили судебные экспертизы.

До этого задержанный в Ингушетии по подозрению в подготовке серии терактов рассказал сотрудникам, что получал инструкции от боевика из Сирии.

Утром 28 августа ФСБ сообщила о задержании шести подозреваемых в подготовке терактов в Ингушетии.

Сообщается, что задержанные уже признались в подготовке терактов. Все они были местными жителями, гражданами РФ. По данным ФСБ, они готовили нападение на правоохранителей и религиозные объекты, в том числе на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в городе Сунже.

Ранее в Хабаровском крае задержали мужчину, вербовавшего иностранцев в террористы.

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