В посольстве РФ заявили, что россиянам на Мальдивах ничего не угрожает

В посольстве России в Шри-Ланке и Мальдивской Республике в ответ на просьбу прокомментировать информацию в СМИ о попытке государственного переворота на Мальдивах заявили, что гражданам России, находящимся на Мальдивах, ничего не угрожает.

Отмечается, что сообщения об этом стали появляться на фоне информации в СМИ о попытке государственного переворота на Мальдивах.

«Посольство не наблюдает каких-либо признаков государственного переворота на Мальдивах в его традиционном понимании. Российским гражданам, пребывающим на архипелаге, ничего не угрожает», — говорится в сообщении дипведомства.

Также в посольство не поступало каких-либо обращений от россиян.

До этого исследование ЮMoney и туроператора Anex показало, что в этом году многие россияне выбирают более комфортные места отдыха, в том числе курортные и круизные форматы. Также этим летом россияне чаще бронируют гостиницы, а не апартаменты и квартиры.

По сравнению с прошлым годом увеличилась глубина бронирования и продолжительность туров.

Ранее россиянам назвали самые дорогие туристические направления.