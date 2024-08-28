Эксперты объяснили, что ждет школы за отказ зачислять детей в 10-й класс

Отказ российских школ от зачисления детей в 10-й класс противоречит федеральному законодательству и предполагает административное наказание. Никакого образовательного стандарта в этом направлении нет, а ограничение лишь профильными классами – это нарушение прав, объяснила в беседе с 360.ru председатель Общественного движения «Родители Москвы» Илона Менькова.

По словам эксперта, случаи, когда учебные заведения самостоятельно устанавливают критерии выбора учащихся в старшую школу, являются противозаконными, организаторов таких правил можно привлечь к административной ответственности.

«У нас есть федеральный законопроект об образовании, он позволяет каждому желающему получать знания на том уровне, на котором захочет гражданин», — подчеркнула Менькова.

Руководство школы также не имеет права советовать родителям перевести ребенка в другое заведение, если на то нет воли самого школьника. Период учебы в 10-11 классах – это и так стресс для учащихся, нагружать их сверх меры переводом в другую школу нельзя, подчеркнул специалист.

В каждой школе должен быть общеобразовательный класс, делать лишь профильные – это нарушение, заключила Менькова.

Напомним, Рособрнадзор принял 67 жалоб от родителей выпускников девятых классов, которые столкнулись с проблемами зачисления их детей в старшую школу. В ведомстве подчеркнули, что законом прописано наличие в старшей школе универсальных классов, и пообещали решить возникшие вопросы.

В Госдуме ранее оценили, почему в России возникли проблемы с зачислением в 10-й класс.