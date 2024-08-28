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В США начинается первое слушание по иску Google к российским СМИ

В США начинается слушание по иску Google к телеканалам RT, «Спас» и «Царьград»

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Global Look Press

В окружном суде Сан-Хосе, Калифорния, 28 августа состоится первое слушание по иску компании Google к телеканалам RT, «Спас» и «Царьград». Об этом пишут «Ведомости».

В заявлении компания требует ввести анти-исковые запреты из-за решения российских инстанций о разблокировке YouTube-каналов этих СМИ.

По словам партнера адвокатского бюро Art de Lex Артура Зурабяна, компания через суд хочет не дать возможности иностранным компаниям в будущем предъявлять претензии Google за пределами США и Великобритании. То есть таким образом Google хочет скрывать перед акционерами проблемы с судами в России и в ЮАР и пытаются уйти в юрисдикцию Штатов и Британии.

В свою очередь, российские СМИ уже обращались в судебные инстанции Турции, Венгрии, Испании, ЮАР, Египта, Алжира, Сербии, Вьетнама, Киргизии и других стран с целью признания и приведения в исполнение своих решений против Google за рубежом.

Как написала газета, пока неизвестно, что решит американский, а затем и британский суд. У суда 28 августа большая свобода действий, то есть он может вовсе отменить выданный 21 августа запрет российским СМИ вести процессы за рубежом.

Компания Google 20 августа подала в американский суд иски с требованием повторно заблокировать YouTube-каналы «Царьграда», «ТВ-Новости» и «Фонда православного телевидения». В компании потребовали возвращения выплаченного российским телеканалам в соответствии с решением московского суда штрафа. Три иска в Google просят рассматривать в рамках одного судопроизводства в ускоренном порядке в суде присяжных.

Ранее в Google заявили о выплате 9 млрд рублей по иску «Царьграда».

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