Врач рассказал, как сохранить зрение школьников

Родителям важно правильно организовать пространство для школьника дома, чтобы не испортить его зрение. Об этом рассказал врач-офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков, передает Pravda.Ru.

По его словам, в школах все специально оборудовано для занятий, однако, дома нужно организовать правильное освещение.

«Настольная лампа должна быть не менее 40 и не более 60 вват в старых измерениях», — поделился врач.

На переменах детям рекомендуется делать перерывы, не сидеть в телефонах и не читать книги. Вместо этого эксперт советует им пообщаться с одноклассниками. При этом делать зарядку для глаз необязательно, если только ее не назначил врач, отметил Куренков. Он также добавил, что перед новым учебным годом стоит посетить офтальмолога, чтобы контролировать какие-либо изменения в зрении ребенка.

Доктор Кристина Ван из Медицинского колледжа Бейлора до этого говорила, что изменения в поведении, снижение успеваемости или частые головные боли могут указывать на ухудшение зрения у ребенка.

Ранее сообщалось, что ребенок едва не лишился зрения из-за шипа от растения, воткнувшегося в глаз.