В аэропортах Казани и Нижнекамска из-за дронов ввели план «Ковер»

В аэропортах Казани и Нижнекамска начал действовать план «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на источник.

«Аэропорты не принимают и не отправляют рейсы», — поясняется в публикации.

По данным журналистов, в Казани задержано не менее 20 рейсов.

Кроме этого сообщается, что были эвакуированы сотрудники нескольких казанских предприятий.

План «Ковер» — режим закрытого неба, который требует немедленной посадки либо ухода из зоны действия такого режима всех находящихся в воздухе бортов. Его объявляют, когда в небе замечены нежелательные летательные объекты.

28 августа сообщалось, что в аэропорту Казани ввели ограничения в целях безопасности. Летящие в город самолеты перенаправили на запасной аэродром в Самару.

По словам представителей аэропорта, это сделано по указанию органов управления воздушным движением до особого распоряжения. С пассажирами в аэропорту работают представители авиакомпаний и работники аэропорта.

Кроме этого, временные ограничения вводились и в аэропорту Нижнекамска в Татарстане.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.