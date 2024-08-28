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В Крыму пожарные локализовали возгорание в районе Тепе-Оба

МЧС: лесной пожар в районе Тепе-Оба в Крыму локализовали на площади 150 га

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МЧС РФ по Республике Крым

В Крыму в районе Тепе-Оба локализован лесной пожар на площади 150 га. Об этом сообщает МЧС в своем Telegram-канале.

«Лесной пожар в районе Тепе-Оба локализован на 150 га», — говорится в сообщении ведомства.

До этого природный пожар под Феодосией уничтожил 75 га территории, от огня спасли два садовых товарищества.

По словам замначальника главного управления МЧС России по Крыму Андрея Павлюченко, пожар был полностью потушен, но из-за сильного ветра местами возникают новые очаги возгораний.

9 июня в городе Феодосия загорелась сухая растительность на площади пять тысяч квадратных метров. К тушению огня были привлечены 56 специалистов и 12 единиц техники, но работа осложнялась сильным ветром и болотистой местностью. 26 августа открытых очагов горения в горно-лесной местности под Феодосией фактически не осталось.

23 августа спасатели эвакуировали 236 человек из лесного пожара в курортном поселке Домбай в Гоначхирском ущелье возле озера Тубанлы кёль в Карачаево-Черкесской Республике.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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