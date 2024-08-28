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Мужчина выстрелил в глаз мальчику на детской площадке в Ленобласти

«47.news»: в Ленобласти мужчина выстрелил мальчику в глаз из пневматики

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Shutterstock

В Кингисеппском районе Ленинградской области задержан местный житель, который выстрелил ребенку в глаз на детской площадке. Об этом сообщает «47.news».

Инцидент произошел в поселке Алексеевка, по предварительной информации мужчина стрелял на детской площадке из пневматического пистолета и попал в глаз 10-летнему мальчику. Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны.

Полицейским удалось задержать подозреваемого, им оказался 23-летний безработный, оружия при нем не было. Известно, что мужчина имеет серебряный знак ГТО, который выдается за отличия в физической подготовке. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Подмосковье 10-летний мальчик нечаянно ранил из пневматики семилетнюю девочку. Несчастный случай произошел накануне вечером в деревне Пронино, несовершеннолетний взял пневматическую винтовку, чтобы пострелять из нее по специальным мишеням, но в этот момент мимо мальчика пробегала пострадавшая, пуля попала девочке в шею. Ее доставили в больницу с пулевым ранением, ее здоровью, как уточняется, был причинен тяжкий вред.

Ранее россиянин взял ружье и обстрелял дверь соседа, который мешал спать.

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