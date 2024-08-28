В Нижнекамске временно ограничили работу аэропорта

В аэропорту Нижнекамска в Татарстане введены временные ограничения. Об этом сообщает Telegram-канал Росавиации.

«С 09:00 МСК для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены также в аэропорту Нижнекамска (код ICAO: UWKE) – он не принимает и не отправляет рейсы», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Это является главным приоритетом.

Ранее международный аэропорт имени Тукая в Казани временно закрыли на прием и отправку самолетов. Направляющиеся в аэропорт рейсы из московского Шереметьево и Сочи будут выполнены на запасной аэродром в Самару.

По словам представителей аэропорта, это сделано по указанию органов управления воздушным движением до особого распоряжения. С пассажирами в аэропорту работают представители авиакомпаний и работники аэропорта.

Ранее летевший в Надым самолет совершил экстренную посадку в Тюмени.