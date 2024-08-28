Пенсионерка месяц занимала деньги у знакомых и отдала мошенникам 1,8 млн рублей

В Омске телефонные мошенники месяц общались с пенсионеркой и выманили у нее 1,8 млн рублей, деньги пожилая женщина занимала у знакомых и родственников. Об этом сообщает областное УМВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 61-летняя жительница Омска, женщина сообщила, что стала жертвой мошенников. По словам пенсионерки, она общалась с аферистами месяц.

Сначала ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником портала Госуслуг, и сообщил о якобы заканчивающемся сроке договора на оказание услуг связи. Он убедил пенсионерку в необходимости его продления и получил от нее код из смс-сообщения. Далее аферист сообщил о взломе личного кабинета женщины и угрозе оформления кредита на ее имя. Он предоставил инструкцию по «поимке» мошенников, в соответствии с которой пенсионерка должна была оформить займ.

В течение месяца женщина оформила несколько кредитов и занимала средства у знакомых и родственников. В общей сложности она перевела мошенникам 1,8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Смоленске инженер испугался фейковых кредитов и перевел аферистам почти пять млн рублей.