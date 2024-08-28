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Синоптик рассказал о погоде в конце лета и начале осени в европейской части России

Вильфанд: конец лета и начало осени на европейской части РФ будет очень теплым

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что конце лета и начало осени на европейской части России будет очень теплым.

По словам синоптика, на юге Центрального федерального округа (ЦФО) со среды по воскресенье прогнозируется температура на 6 — 9 градусов выше климатической нормы и составит +26 ... +33°C.

Кроме того, теплая погода будет наблюдаться на юге России.

«На юге европейской России, в Краснодарском крае и Ростовской области с 28 августа по 1 сентября температура выше нормы на 5-8 градусов и ее диапазон максимальных значений — 33-36», — поделился Вильфанд.

Также теплее климатической нормы будет в Ленинградской, Мурманской и Псковской областях. Там воздух прогреется на +5 ...+7°C выше нормы.

До этого Вильфанд говорил, что в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также на юге Центрального федерального округа, в двух сибирских областях и Якутии сохраняются чрезвычайный и высокий классы пожарной опасности.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.

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