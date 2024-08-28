В Башкирии подросток получил пулю в легкое во время игры

Врачи республиканской детской клинической больницы Башкирии успешно извлекли пулю из легкого подростка, мальчик получил ранение во время игры. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

Пострадавший школьник был доставлен в Архангельскую районную больницу бригадой скорой помощи и был транспортирован в РДКБ Уфы. В ходе обследования медики обнаружили металлическую пулю от пневматического пистолета в легком мальчика.

Выяснилось, что ранение он получил во время игры. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства, пулю из левого легкого удалось успешно извлечь. Некоторое время пострадавший находился под наблюдением медиков и был выписан на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что в Подмосковье 10-летний мальчик нечаянно ранил из пневматики семилетнюю девочку. Несовершеннолетний взял пневматическую винтовку, чтобы пострелять из нее по специальным мишеням, но в этот момент мимо мальчика пробегала пострадавшая, одна из пуль попала девочке в шею. Раненую доставили в больницу с пулевым ранением, ее здоровью был причинен тяжкий вред.

Ранее подмосковный подросток случайно выстрелил в отца, когда они были в тире.