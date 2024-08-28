Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Башкирии подросток получил пулю в легкое во время игры

В Башкирии спасли подростка с пулей в легком

close
100%
Минздрав Башкортостана

Врачи республиканской детской клинической больницы Башкирии успешно извлекли пулю из легкого подростка, мальчик получил ранение во время игры. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

Пострадавший школьник был доставлен в Архангельскую районную больницу бригадой скорой помощи и был транспортирован в РДКБ Уфы. В ходе обследования медики обнаружили металлическую пулю от пневматического пистолета в легком мальчика.

Выяснилось, что ранение он получил во время игры. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства, пулю из левого легкого удалось успешно извлечь. Некоторое время пострадавший находился под наблюдением медиков и был выписан на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что в Подмосковье 10-летний мальчик нечаянно ранил из пневматики семилетнюю девочку. Несовершеннолетний взял пневматическую винтовку, чтобы пострелять из нее по специальным мишеням, но в этот момент мимо мальчика пробегала пострадавшая, одна из пуль попала девочке в шею. Раненую доставили в больницу с пулевым ранением, ее здоровью был причинен тяжкий вред.

Ранее подмосковный подросток случайно выстрелил в отца, когда они были в тире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами