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В России латвийца заочно осудили за участие в боях на стороне ВСУ

Прокуратура ДНР: гражданин Латвии заочно осужден за участие в СВО на стороне ВСУ

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Генпрокуратура России

Прокуратура Донецкой народной республики утвердила обвинительное заключение 49-летнему Юрису Юрашсу из Латвии, который принимал участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие считает, что Юрашс участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ в период с сентября 2022 года по июнь 2024, за что получил более 2 млн рублей.

Кроме того, в апреле 2022 года Юрашс под видом достоверных сообщений разместил в интернете информацию о якобы совершенных ВС РФ преступлениях в Буче и Ирпени Киевской области.

Латвиец объявлен в международный розыск, ему заочно выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

До этого российский военный с позывным Зёма рассказал, что наемники из Польши, Франции, а также чернокожие американцы были в рядах Вооруженных сил Украины в приграничных районах Курской области.

Ранее лидер забайкальской ОПГ Ведерников уехал на СВО после 13 лет в тюрьме.

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