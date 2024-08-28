На Камчатке авиация ищет пропавших в Охотском море двух мужчин и подростка

На Камчатке подняли авиацию МЧС для поиска двоих мужчин и 15-летнего подростка, пропавших в Охотском море. Информация о пропаже людей поступила камчатским спасателям 26 августа от следственных органов Хабаровского края. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Семья из трех человек — двое мужчин и 15-летний подросток вышли в Охотское море на лодке еще 6 августа, чтобы совершить переход по маршруту мыс Перовского — остров Сахалин. Их местонахождение до настоящего момента неизвестно.

Предположительно, судно могло вынести течением к берегам Камчатки. 27 августа поисковые работы в Охотском море велись сразу двумя воздушными судами МЧС России в нескольких направлениях. В поисках пропавших задействован вертолет МИ-8 МЧС России. С начала поисков обследовано около 195 тысяч кв. км акватории и более 10 тысяч береговой территории. Установить местонахождение пропавших пока не удалось.

До этого сообщалось, что прокуратура Приморского края проводит проверку по факту исчезновения трех человек, совершавших сплав на сапбордах по озеру. Группа из четверых человек, среди которых один несовершеннолетний, сплавлялась на сапбордах по Цинковому озеру на окраине поселка Хрустальный. Путешественники оказались в шлюзовой системе сброса воды. Спасти удалось 12-летнюю девочку, она доставлена в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, еще трех человек ищут спасатели.

Ранее россиянка пропала во время шторма, но сама приплыла обратно.