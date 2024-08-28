В Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он призвал граждан спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

28 августа сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Ростовской области четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

27 августа Гладков рассказал, что в селе Репяховка Краснояружского района Белгородской области после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали мужчина и женщина.

В тот же день в министерстве обороны России сообщили, что системы противовоздушной обороны в ночь на 27 августа сбили пять украинских беспилотников самолетного типа в Белгородской и Курской областях. Три БПЛА были уничтожены над Белгородской областью, два — над Курской.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.