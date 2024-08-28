Высокая пожарная опасность сохраняется в некоторых регионах России

В регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также на юге Центрального федерального округа, в двух сибирских областях и Якутии сохраняются чрезвычайный и высокий классы пожарной опасности. В Москве из-за жары установлен 4-й класс пожарной опасности, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Максимальная пожарная опасность на европейской территории России на юге - в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, там 5 класс (чрезвычайный) пожарной опасности практически везде. И 5 класс пожарной опасности в южных регионах ЦФО - Белгородской, Воронежской, Липецкой, Курской областях», — отметил Вильфанд.

Кроме того, в Иркутской области, Республике Тыва и Якутии есть отдельные районы с 5-м классом пожарной опасности.

Метеоролог также добавил, что в Москве уровень пожарной опасности повысился до 4-го (высокого) класса.

На ближайшие выходные требуется особая осторожность, считает Вильфанд.

В августе в Москве выпала половина месячной нормы осадков, что делает этот месяц сухим, а конец августа — жарким. Поэтому установлен 4-й класс. Для Москвы это высокий уровень, который нечасто наблюдается в конце августа, уточнил эксперт.

Ранее москвичей предупредили о рекордно жаркой погоде 1 сентября.