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Мужчина рассказал, как его мать пешком шла из Суджи после вторжения ВСУ

Житель Курска сообщил, что его пропавшая в Судже мать прошла 50 км пешком

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MIC IZVESTIA / IZ.RU/Reuters

Житель Курска Сергей Катречко сообщил РИА Новости, что его мать прошла почти 50 км пешком, эвакуируясь из города Суджа Курской области после вторжения украинских войск.

Женщина пропала во время обстрелов 6 августа. Ее смогли найти волонтеры спустя почти неделю, говорится в материале.

«Когда обстрелы эти все были, она пешком шла под этим всем из Суджи. Она прошла около 50 километров, она ходила, она вышла в чем была – в халате, в тапочках. Вышла и пошла», — сказал Катречко, отметив, что она вышла из дома в 6:00, а волонтеры нашли ее около 20:00, когда его мать вышла на связь.

В данный момент женщина находится в пункте временного размещения, с ней работают психологи.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области, которые вторглись на российскую территорию. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

27 августа сообщалось, что ФСБ возбудила уголовные дела в отношении журналистов, незаконно проникших в Суджу и сделавших в городе репортаж.

Ранее в РФ оценили вероятность вторжения ВСУ в Белгородскую область.

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