Мизулина-младшая прокомментировала расследования против Telegram

Расследования, проводимые во Франции, Южной Корее и Индии против Telegram, связаны с ростом популярности мессенджера. Такое мнение высказала Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета, в своем Telegram-канале.

«Все это приведет к тому, что платформа станет самым скачиваемым приложением. Ждем приток иностранных пользователей для того, чтобы донести российскую точку зрения без купюр американской пропаганды», — отметила общественный деятель.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Позже президент Южной Кореи Юн Сок Ель призвал к более тщательному расследованию преступлений сексуального характера. Это заявление стало реакцией на сообщения в СМИ о том, что в мессенджере размещаются откровенные фото и видео с участием корейских женщин.

Ранее в Германии призвали бойкотировать Францию до освобождения Дурова.