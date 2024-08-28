В Воронежской области уничтожили беспилотник самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Россошанском районе был обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа», — написал он.

По словам чиновника, в результате пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.

Он также заявил, что падение фрагментов БПЛА вызвало возгорание вблизи взрывоопасных объектов. Детонации не произошло.

Гусев добавил, что в связи с этим оперативные службы приняли решение о временной эвакуации жителей двух населенных пунктов. Для них развернули пункт временного размещения (ПВР) в районном центре, задействовали автобусы, Возгорание удалось ликвидировать местными силами. Жители уже возвращаются в свои дома, но опасность атаки беспилотников в области сохраняется.

До этого в министерстве обороны России сообщили, что системы противовоздушной обороны в ночь на 27 августа сбили пять украинских беспилотников самолетного типа в Белгородской и Курской областях. Три БПЛА были уничтожены над Белгородской областью, два — над Курской.

Ранее у ВСУ появились беспилотники, способные долететь до Сибири.