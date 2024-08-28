В Ростовской области сбили четыре беспилотника

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Ростовской области четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

По его словам, по предварительным данным, в результате никто не пострадал.

«Информация уточняется», — написал чиновник.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали город Шебекино и три села. Он отметил, что пострадавших среди мирных жителей нет.

До этого в министерстве обороны России сообщили, что системы противовоздушной обороны в ночь на 27 августа сбили пять украинских беспилотников самолетного типа в Белгородской и Курской областях. Три БПЛА были уничтожены над Белгородской областью, два — над Курской.

Ранее у ВСУ появились беспилотники, способные долететь до Сибири.