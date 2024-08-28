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Треть россиян не готовы путешествовать с пересадками

Треть россиян выступают категорически против поездок с пересадками

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Shutterstock

Треть опрошенных россиян (34%) категорически против поездок с возможными пересадками. Тем не менее 23% респондентов не против подобного формата, если стыковки проходят через интересные города, где можно увидеть что-то новое. Это показало исследование сервиса Купибилет, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 22% готовы рассматривать подобный вариант только при условии, что время ожидания следующего рейса не превышает 5 часов, а 21% согласятся на транзит, только если удастся существенно сэкономить.

Также большинство пассажиров испытывают определенные страхи, связанные с пересадками между полетами. Самый распространенный триггер — не успеть на следующий рейс, об этом заявили 27%. Кроме того, 29% опрошенных испытывают беспокойство из-за непонимания, нужно ли проходить повторную регистрацию. Неуверенность в необходимости забирать и сдавать багаж заново пугает 24%. Еще 20% отметили, что стыковки не вызывают у них никаких волнений и тревог. В то же время 13% опасаются выходить в город в перерывах между полетами, боясь, что их могут не пустить обратно в аэропорт.

«При выборе сложных маршрутов с несколькими пересадками стоит учитывать возможность повторной регистрации и необходимость забрать багаж. Кроме того, в некоторых случаях может потребоваться транзитная виза. Хорошо продуманный путь, подобранный с учетом всех этих факторов, поможет сэкономить ресурсы и сделать путешествие более комфортным. В некоторых сервисах доступна функция построения смарт-маршрутов, которая объединяет предложения от разных авиакомпаний и видов транспорта в одном заказе. Это помогает не только оптимизировать расходы, но и учесть такие важные моменты, как время, необходимость повторной регистрации и получения багажа, а также возможность транзитных виз», — поделилась Екатерина Долгих, директор по маркетингу компании Купибилет.

Ранее выяснилось, что при возврате билетов россияне теряют на штрафах больше половины стоимости.

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