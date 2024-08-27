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В Смоленске инженер испугался фейковых кредитов и перевел аферистам почти пять млн рублей

В Смоленске инженер отдал мошенникам почти пять млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

Мошенники убедили инженера-технолога из Смоленска взять кредиты и перевести им около пяти миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как рассказал сам 49-летний пострадавший, ему позвонили аферисты, которые представились сотрудниками Центробанка. Они убеждали мужчину в том, что неизвестные пытаются оформить на него кредит и перевести деньги на свой счет.

«Потерпевший последовал указаниям псевдосотрудника банка, оформил займ и отправил на четыре счета около пяти миллионов рублей», – поделились в ведомстве.

Спустя некоторое время россиянин понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. При этом он сам заявил, что из бесед с полицейскими и сообщений СМИ знал о том, что аферисты применяют такие схемы.

До этого в Сургуте россиянин попытался «помочь следствию» и лишился почти 14 миллионов рублей. Мошенники убедили мужчину в том, что сотрудников его компании подозревают в утечке данных, связях с иноагентом и влиянии иностранных служб. Они также сообщили, что кто-то пытается оформить на мужчину кредиты и отправить в соседнюю страну.

Ранее россиянин украл у банков более 168 миллионов рублей и был осужден на шесть лет.

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