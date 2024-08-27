В Курской области власти объявили о ракетной опасности

В Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Он призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, таких как коридор, ванная, кладовая. В случае, если граждане в момент объявления ракетной опасности находятся на улице, они должны зайти в ближайшее здание или найти подходящее укрытие.

До этого в Курской области впервые сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ), оснащенный устройством для распыления химического оружия.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее Сырский признал провал одной из задач атаки на Курскую область.