В Саратовской области призвали не реагировать на фейк о заходе ДРГ в регион

В Telegram-каналах нескольких глав районов Саратовской области появились публикации, в которых местных жителей призывают не верить фейкам о заходе украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию региона, сохранять спокойствие и не распространять недостоверную информацию.

«Начавшая распространяться источниками, связанными с иностранными государствами, информация о заходе на территорию Саратовской области диверсионной группы, связанной с Украиной, не соответствует действительности!» — говорится в публикации из Telegram-канала главы Пугачевского района Алексея Янина.

Аналогичные сообщения появились в аккаунтах главы Аткарского района Виктора Елина, главы Базарно-Карабулакского района Натальи Трошиной, главы Лысогорского района Валентины Фимушкиной и главы Озинского района Антонины Галяшкиной.

22 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Климовском районе стабилизировалась обстановка после боестолкновений с украинской диверсионно-разведывательной группой.

Ранее была названа численность атаковавшей Брянскую область ДРГ ВСУ.