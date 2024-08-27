В компьютерной игре добавили отсылку на участника программы «Время героев»

Игроки Tarkov обнаружили отсылку на героя специальной военной операции с позывным «Струна». Об этом сообщает Telegram-канал «Бладсикер 2.0».

«С введением нового патча в игру был добавлен красный рюкзак, и геймеры заметили сходство с рюкзаком, который носил наш прославленный морской пехотинец и участник СВО с позывным «Струна», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ветеран спецоперации Владислав Головин с позывным «Струна», удостоенный звания Героя России, присоединился к кадровой программе для участников СВО «Время героев».

Отмечается, что Головин участвует в спецоперации с первых дней ее проведения. Он командовал десантно-штурмовым подразделением и освобождал Мариуполь от ВСУ. Его боевые товарищи отзываются о нем как о профессионале и бесстрашном бойце.

Летом 2022 года Головин получил тяжелое ранение при подрыве на мине. Обучение по программе «Время героев» позволит ветерану занять хорошую должность на гражданской службе.