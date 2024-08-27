В Белгородской области сообщили об атаке беспилотников на три села

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что беспилотники ВСУ атаковали город Шебекино и три села.

Глава региона отметил, что пострадавших среди мирных жителей нет.

«В Грайворонском городском округе в селе Мокрая Орловка в результате сброса взрывного устройства с БПЛА поврежден кузов легкового автомобиля», — рассказал он.

Кроме этого, в селе Новая Таволжанка в результате детонации FPV-дрона были повреждены кровля, окна и фасады двух частных домов, а селе Байцуры после атаки беспилотника загорелась кровля частного дома, огонь был оперативно потушен.

Еще один грузовой автомобиль был атакован БПЛА в городе Шебекино, в результате были повреждены дверь и стекла машины.

27 августа Гладков заявил, что украинские военные пытаются прорваться через границу Белгородской области. Также он сослался на данные министерства обороны России, где отметили, что ситуация на российско-украинской границе остается сложной, но контролируемой.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.