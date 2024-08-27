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В МАГАТЭ прокомментировали атаки на АЭС

Гросси: атака на любую АЭС неприемлема вне зависимости от ее местоположения

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Anna Voitenko/Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после посещения Курской атомной электростанции (АЭС) заявил, что атаки на любые АЭС являются неприемлемыми. Об этом сообщает РИА Новости.

Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ будет продолжать содействовать ядерной безопасности повсюду, где это потребуется.

После посещения Курской АЭС глава агентства отметил, что «ситуация серьезная».

27 августа глава МАГАТЭ заявил, что его приезд на Курскую АЭС связан с близостью боевых действий, а также с опасностью ядерного инцидента на объекте. Гросси пообещал проанализировать с российскими коллегами, как предотвратить ядерный инцидент в Курской области.

Во вторник Гросси сказал, что представители МАГАТЭ присутствуют на всех атомных электростанциях Украины и не видят утечек материалов для изготовления «грязной бомбы».

До этого гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал о договоренности с Гросси о немедленной реакции МАГАТЭ на любые проявления агрессии в отношении Курской и Запорожской АЭС.

Ранее Гросси поблагодарил Путина за приглашение на Курскую АЭС.

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