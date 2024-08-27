Пьяный житель Ульяновска пришел на работу к бывшей жене и угрожал ей ножом

Житель Ульяновска напал с ножом на бывшую жену в торговом центре, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Накануне днем безработный 36-летний мужчина пришел в один из бутиков торгового центра в Заволжском районе, где работает его бывшая жена. Он стал приставать к девушке прямо на рабочем месте, что привело к конфликту между экс-супругами.

Внезапно злоумышленник достал кухонной нож и схватил потерпевшую за волосы, угрожая ей расправой. Все это происходило на глазах у покупателей, которые в итоге вызвали полицию.

Сотрудники МВД прибыли на место и задержали местного жителя, пока он не успел причинить вред женщине. В отношении мужчины собираются возбудить уголовное дело.

Ранее в Чечне мужчина избил жену за то, что она ушла на работу.