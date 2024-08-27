Краснодарские врачи спасли пациентку с лишним весом и огромной грыжей

Врачи Краснодара спасли женщину с грыжей, из-за которой пациентка не могла передвигаться. Об этом сообщает Краевая клиническая больница в своем Telegram-канале.

У женщины наблюдался лишний вес, и она делала все, чтобы избавиться от проблемы. Ей удалось добиться снижения массы, но в какой-то момент у нее появилась грыжа, из-за которой женщину прооперировали.

«К сожалению, спустя время грыжа вернулась и быстро увеличивалась и грозила повторным ущемлением», – сообщается в публикации.

Из-за новой проблемы россиянка выходила из дома только с посторонней помощью, спать ей приходилось только на спине.

Спустя некоторое время врачи не только сделали грыжесечение, но и сделали пластику передней брюшной стенки. После обеих операций пациентка «похудела» на 25 килограммов.

На данный момент женщина двигается без помощи близких. Она ведет активный образ жизни.

Ранее врачи удалили 30-килограммовую опухоль из брюшной полости женщины.