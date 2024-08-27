Стало известно местонахождение девушки Дурова

Юлия Вавилова, девушка задержанного во Франции основателя Telegram Павла Дурова, осталась в Париже на время судебных разбирательств. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Отмечается, что у Вавиловой есть только российское гражданство, поэтому французы не могут держать ее в стране без каких-либо обвинений. Она и телохранитель Дурова выступают в качестве свидетелей. Их уже допросили и отпустили. При этом у них на время отняли телефоны для проведения экспертизы.

Далее Вавилову могут вызвать во французский суд, где она сможет высказаться в защиту основателя Telegram. При этом явка в таких случаях обязательна только для граждан Франции. Она же, как пишет Shot, может без проблем покинуть территорию Франции.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Ранее Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию.