Назначение единого пособия новорожденным станет проще для уже получающих выплату

Министерство труда разработало проект постановления правительства, который предполагает, что единовременное пособие на новорожденного будет предоставляться без оценки нуждаемости для семей, уже получающих подобные выплаты на старших детей. Документ размещен на сайте нормативно-правовых актов Российской Федерации.

«Единое пособие на новорожденного ребенка будет назначаться без проведения комплексной оценки нуждаемости в случае, если семья уже получает аналогичные выплаты на старших детей… Упрощенный порядок назначения единого пособия вступит в действие с января 2025 года», — говорится в публикации министерства.

Отмечается, что родители смогут легко оформить заявление на получение выплат через свой личный кабинет на портале государственных услуг. Единое пособие для новорожденных будет устанавливаться в том же размере, что и пособие, выплачиваемое на старших детей. При этом срок действия выплат будет соответствовать продолжительности, на которую уже назначено пособие на старших детей.

До этого старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Елена Цацура рассказала, что при переезде в другой регион размер единого пособия может увеличиться.

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