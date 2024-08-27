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Подравшиеся с полицейскими в Турции россиянки вернутся домой

Генконсульство: россиянки, которым был запрещен выезд из Турции, покинули страну

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Depositphotos

В Генконсульстве Российской Федерации в Анталье заявили, что россиянки, которым был запрещен выезд из Турции из-за инцидента в аэропорту Антальи, благополучно вылетели в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

В дипмиссии подчеркнули, что по итогам совместной работы посольства России в Турции, генконсульства России в Анталье и соответствующего адвоката с турецкой стороной, россиянкам был снят запрет на выезд с территории страны.

При содействии российского дипломата женщины вылетели в Россию 27 августа, говорится в публикации.

В диппредставительстве призвали россиян максимально ответственно вести себя в зарубежных поездках.

Россиянки больше двух месяцев не могли вернуться в РФ из Турции из-за подписки о невыезде. Такое решение вынес местный суд после того, как женщины стали участницами инцидента с турецкими правоохранителями в аэропорту Антальи. Туристки утверждают, что сначала на них напали пограничники и завязалась потасовка, а после их избили в полицейском участке. Турецкая прокуратура при этом заявила, что женщины сами спровоцировали конфликт. В генконсульстве РФ сообщали, что следили за развитием ситуации и направили ноту турецкой стороне, чтобы помочь россиянкам. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что отбывающая пожизненный срок россиянка вернется на родину после 10 лет в азиатской тюрьме.

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