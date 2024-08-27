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В Херсоне прогремели взрывы

В подконтрольном ВСУ Херсоне произошла серия взрывов

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РИА Новости

Серия взрывов произошла в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Никаких подробностей не приводится. Воздушная тревога в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) районах Херсонской области не объявлялась.

До этого эксперты рассказали, почему Вооруженные силы России сменили тактику и теперь наносят удары по объектам на территории Украины не в ночные, а в утренние часы. Специалисты полагают, что утром в местах дислокации противника собирается больше личного состава, техники, подтягиваются резервы и т.д.

Ночью и утром 26 августа Россия нанесла массированный удар ракетами и беспилотниками по энергетике Украины. По всей республике перебои со светом и водой, нарушена работа железных дорог, также повреждена Киевская ГЭС. Во всех украинских регионах введены экстренные отключения света. Кремль на этом фоне заявил об «обязательном» ответе на вторжение в Курскую область, а президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал Запад разрешить ВСУ наносить удары вглубь России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине заявили об использовании F-16 для отражения ракетной атаки РФ.

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