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Белоусов лично снимает с контроля поступающие из приграничья вопросы

МО: Белоусов лично снимает с контроля вопросы, поступающие из приграничья

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов принял решение освободить от контроля вопросы, которые уже были решены и поступили из приграничных районов. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

«Контроль за поручениями будет снят по указанию министра обороны только после получения достоверных отчетов от ответственных структур военного управления и представителей субъектов, с обязательным подтверждением данных непосредственно в группировках», — подчеркнул начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-лейтенант Станислав Гаджимагомедов.

27 августа также сообщалось, что Белоусов поручил Генштабу Вооруженных сил РФ обратить особое внимание на обеспечение бойцов средствами защиты, связи, бронетехникой.

До этого министр обороны Российской Федерации объявил, что берет на себя решение наиболее сложных вопросов, касающихся военной безопасности в Курской, Брянской и Белгородской областях. Речь идет о ситуациях, когда на определенном этапе невозможно решить трудности без участия главы Минобороны.

Ранее Белоусов вручил участникам СВО «Золотые Звезды».

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