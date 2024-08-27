Москвичка увезла сына в Сочи, провела над ним обряды экзорцизма и получила срок

Суд Сочи вынес приговор женщине, которую подозревали в истязании ребенка. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в официальном Telegram-канале.

Материалы дела рассматривались в закрытом режиме.

«По результатам проведенной комплексной судебно-психиатрической экспертизы подсудимая признана вменяемой», – поделились в ведомстве.

Суд признал россиянку виновной и приговорил ее к лишению свободы на срок год и один месяц. Это время она проведет в колонии общего режима.

По версии следствия, в 2023 году москвичка приехала на курорт и поселилась в отеле вместе со своим двухлетним сыном. В номере россиянка проводила ритуальные обряды, в том числе и экзорцизма. Во время подобных мероприятий мать запрещала сыну двигаться и капала ему на голову горячий воск.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело об истязании. После произошедшего мальчика передали отцу. По какой причине мать решила проводить обряды, не сообщается.

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