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Землетрясение произошло в 33 километрах от Сочи

Под Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,5

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Depositphotos

В 33 километрах от Сочи зафиксировали землетрясение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По информации агентства, эпицентр подземных толчков находился в 33 километрах от Сочи. Очаг землетрясения залегал на глубине в 16 километров, а магнитуда сейсмособытия составляла 3,5.

Информации о пострадавших не поступало. Данные о разрушениях не уточняются.

До этого, в ночь на 27 августа, в акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой от 3 до 4. Подземные толчки почувствовали жители поселка Хужир и села Еланцы в Иркутской области, а также поселка Новый Энхэлук в Республике Бурятия. Эпицентр сейсмособытия находился в Кабанском районе — в 100 километрах от Улан-Удэ.

Ранее на севере Сахалина произошло землетрясение.

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