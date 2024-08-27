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МАГАТЭ будет реагировать на любую агрессию в отношении Курской и Запорожской АЭС

Лихачев договорился с Гросси о реакции МАГАТЭ на любую агрессию против АЭС

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал о договоренности с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси о немедленной реакции организации на любые проявления агрессии в отношении Курской и Запорожской АЭС. Слова Лихачева передает ТАСС.

Лихачев заявил, что двусмысленности в том, кто атаковал Курскую АЭС, быть не может. Он подчеркнул важность того, что Гросси на Курской АЭС были предъявлены результаты конкретных атак на станцию.

До этого в «Росэнергоатоме» рассказали, что Рафаэль Гросси в рамках визита на Курскую атомную электростанцию убедился в нормальной работе объекта. Сам Гросси сказал, что в случае внешнего воздействия на Курскую атомную электростанцию последствия могут быть самыми серьезными. Глава МАГАТЭ также поблагодарил Владимира Путина за приглашение на Курскую АЭС.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что гонка за обладание ядерным оружием достигла апогея.

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