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Глава МАГАТЭ высказался по поводу сравнений Чернобыльской и Курской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: сравнивать Чернобыльскую и Курскую АЭС — это преувеличение

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Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси осмотрел Курскую атомную электростанцию (АЭС) и назвал преувеличением ее сравнение с Чернобыльской АЭС. Об этом пишет РИА Новости.

«Проводить аналогию и сравнивать Чернобыльскую и Курскую АЭС — это преувеличение», — сказал Гросси.

При этом он отметил, что атомная станция в Курчатове имеет такой же не оборудованный спецзащитой реактор, который был в Чернобыле.

27 августа глава МАГАТЭ заявил, что его приезд на Курскую АЭС связан с близостью боевых действий, а также с опасностью ядерного инцидента на объекте. Гросси пообещал проанализировать с российскими коллегами, как предотвратить ядерный инцидент в Курской области.

Во вторник Гросси сказал, что представители МАГАТЭ присутствуют на всех атомных электростанциях Украины и не видят утечек материалов для изготовления «грязной бомбы».

До этого гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал о договоренности с Гросси о немедленной реакции МАГАТЭ на любые проявления агрессии в отношении Курской и Запорожской АЭС.

Ранее Гросси поблагодарил Путина за приглашение на Курскую АЭС.

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