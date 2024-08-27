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ФСБ предотвратила теракт на железной дороге под Белгородом

ФСБ: задержан мужчина, готовивший теракт на железной дороге под Белгородом

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Сотрудники УФСБ задержали гражданина России, который, как утверждается, изготовил взрывное устройство с намерением подорвать железнодорожные пути в Белгородской области. В отношении него было возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

В ведомстве отметили, что гражданин России был пойман с поличным во время подготовки к диверсии на одном из объектов железнодорожного транспорта.

Подозреваемый нелегально приобрел взрывное устройство и намеревался осуществить подрыв железнодорожных путей, находящихся в Белгородской области.

В сообщении также подчеркивается, что его преступные планы были своевременно предотвращены сотрудниками спецслужб.

Отмечается, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном приобретении взрывчатых веществ и подготовке к совершению диверсии. Санкции этих статей предусматривают до 20 лет лишения свободы.

До этого в Омске был задержан местный житель за передачу информации об оборонном предприятии Украине. Отмечается, что мужчину подозревают в совершении государственной измены.

Ранее ФСБ возбудила дела на журналистов, незаконно оказавшихся в Курской области.

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